Bosz beklagt fehlende Linie bei Abstellpflicht: "Finde ich nicht gerecht"

Leverkusen (SID) - Trainer Peter Bosz vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen vermisst eine einheitliche Vorgehensweise bei der Abstellpflicht von Nationalspielern. "Ich finde es komisch, dass Bielefeld keine Nationalspieler abstellen musste. Ich weiß, dass es durch die verschiedenen Bundesländer und Gesundheitsämter unterschiedliche Entscheidungen gibt. Aber das finde ich nicht gerecht", sagte der Coach vor dem Duell beim Aufsteiger Arminia Bielefeld am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

"In der Zeit, in der die Spieler bei uns sind, versuchen wir, die Belastung optimal zu steuern", sagte Bosz: "Wenn man sie dann für Länderspiele abstellen muss, haben wir das nicht mehr in der Hand. Damit müssen wir umgehen."