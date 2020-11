2. Bundesliga mit Düsseldorf, St. Pauli, Kiel LIVE im TV, Stream, Ticker

In der 2. Bundesliga laufen Fortuna Düsseldorf und der FC St. Pauli den Erwartungen hinterher. Springt Kiel auf Rang zwei?

Da am Freitag keine Partien angesetzt waren, greifen gleich acht Teams am Samstag wieder ins Geschehen ein ( SERVICE: Die Tabelle der 2. Bundesliga ).

So will Fortuna Düsseldorf (8 Punkte) gegen den Tabellennachbarn SV Sandhausen (8) endlich einen Befreiungsschlag landen ( Fortuna Düsseldorf - SV Sandhausen ab 13 Uhr im LIVETICKER ).

Der FC St. Pauli (7) will den Abwärtstrend beim SC Paderborn beenden, während sich der Bundesliga-Absteiger (11) in der Spitzengruppe festsetzen will (SC Paderborn - FC St. Pauli ab 13 Uhr im LIVETICKER)