Von den Anfängen bis heute: RTL-Doku über Mick Schumacher

Köln (SID) - Rennfahrer-Talent Mick Schumacher (21) steht vor dem Titelgewinn in der Formel 2, dem Aufstieg in die Königsklasse und lässt die Herzen der Motorsport-Fans in Deutschland schneller schlagen - Grund genug für RTL den Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher in einer zweiteiligen Dokumentation zu porträtieren. Der Privatsender zeigt den Film "Mick Schumacher" in zwei Teilen jeweils vor den beiden nächsten Formel-1-Rennen in Bahrain am 29. November und 6. Dezember (13.15 bzw. 16.15 Uhr).