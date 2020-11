Freiburg hofft gegen Mainz auf Ende der Sieglos-Serie: "Wollen Dominanz ausstrahlen"

Mit einer dominanten Vorstellung gegen Schlusslicht FSV Mainz 05 will der SC Freiburg seine Sieglos-Serie in der Fußball-Bundesliga beenden.

Freiburg (SID) - Mit einer dominanten Vorstellung gegen Schlusslicht FSV Mainz 05 will der SC Freiburg seine Sieglos-Serie in der Fußball-Bundesliga beenden. "Das wird ein wichtiges Spiel, das brauchen wir nicht zu verheimlichen", sagte Trainer Christian Streich vor der Partie am Sonntag (15.30 Uhr/Sky): "Wir wollen zu Hause eine Dominanz ausstrahlen und gut Fußball spielen."