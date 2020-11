Mainz: Lichte mit "gutem Gefühl" nach Freiburg

Mainz (SID) - Trainer Jan-Moritz Lichte vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 verspürt im Abstiegskampf keinen besonderen Druck. Der Coach des Tabellenletzten geht die Partie beim SC Freiburg am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) "so an wie jedes andere Spiel auch", sagte Lichte. Er habe "ein gutes Gefühl, wir haben intensiv gearbeitet".