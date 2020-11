Jürgen Klopp verrät Erfolgsrezept und fordert fünf Auswechslungen

Sauer auf die Liga: Klopp und Pep reden sich in Rage

Jürgen Klopp fordert ein Umdenken wegen der Belastung in der Premier League. Der deutsche Star-Coach erklärt zudem sein Erfolgsrezept.

Jürgen Klopp musste in den vergangenen Wochen einige Hiobsbotschaften hinnehmen.

"Ich bin kein Fan der Länderspielpausen. Sie können meine Frau fragen, wie ich aussehe", sagte Klopp in der Sportsmail : "Es ist eine sehr nervenaufreibende Zeit. Für uns war es keine erfolgreiche Pause. Wir haben Spieler verloren."

Klopp fordert fünf Auswechslungen

"Es wirkt so, als habe sich die gesamte Welt verändert, aber zwei Sachen sind geblieben: Der Spielplan der Premier League und die drei Auswechslungen", meinte der Trainer, der sich zumindest eine einwöchige Winterpause und zwei weitere Wechsel – wie in der Bundesliga – gewünscht hätte.

Bei der Wechsel-Thematik hat aber offenbar ein Umdenken in der Premier League stattgefunden. Bei einem Meeting der Premier-League-Manager "haben sechs ihre Meinung geändert", nachdem sich Befürworter Klopp im Sommer vorwerfen lassen musste, er habe durch den breiteren Kader einen Vorteil.

Klopp fleht: "Bitte helft uns"

Klopp fleht: "Bitte, kommt schon, helft uns. Das ist alles, worum ich bitte. Wir müssen das jetzt klären. Noch einmal, es gibt viel wichtigere Dinge in der Welt. Viel wichtigere. Ich weiß das. Aber sie können die kleinen Probleme nicht nur wegen der größeren ignorieren."

Punkte für Titel "Klopp völlig egal"

Auf die mögliche Punktzahl angesprochen, die zum Titel in der Premier League reichen würde, sagte Klopp vor dem Duell mit Tabellenführer Leicester City am Sonntag (ab 20.15 Uhr im LIVETICKER): "Es tut mir leid, das zu sagen, aber in diesem Moment ist mir das völlig egal."