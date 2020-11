Blizzard veranstaltet Hearthstone Darkmoon-Duell-Turnier

Das Darkmoon-Duel-Fest startet am 24. November © Blizzard

Während die neuen 135 Karten, die "Der Dunkelmond-Wahnsinn" per Erweiterung mit sich gebracht hat, erst seit letzten Dienstag spielbar sind, war der neue Duell-Modus - zumindest für Vorbesteller - schon früher verfügbar. Nun kündigte Blizzard das erste große Tournament für die Duelle an. Mit einem beachtlichen Preisgeld von 200.000 US-Dollar.

Stacks on Stacks

Gespielt wird im sogenannten "Last Duelist Standing"-Modus. Das bedeutet, dass so lange gespielt wird, bis entweder nur noch ein Spieler übrig ist oder einer der 24 Teilnehmer die Maximalanzahl von 12 Siegen erringen konnte. Für jeden Sieg gibt es zehn Punkte. Wer drei Spiele in einem Run verliert, ist für diese Runde ausgeschieden. Insgesamt werden drei Runden gespielt.