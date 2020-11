NBA 2K21: Das 2K-Fest - Ein Hoch auf Basketball und Gaming

"2KFest ist eine Feier der Kultur, die den Basketball umgibt. Alles ist dabei, der Sport, die Superstars, bis hin zu Musik und Mode. Das ist unsere Art, den Livestyle anzuerkennen, der uns die letzten beiden Jahrzehnte über inspiriert hat", so Alfie Brody, Vice President of Global Marketing von NBA 2K. "In einem Jahr, das laufend von Verschiebungen und Absagen von Live-Events, darunter auch Sport und Konzerte, getrübt war, sind wir stolz darauf, dieses Erlebnis unseren Fans präsentieren zu können, und mit der 2K-Community alles zu feiern, was wir am Basketballspiel lieben."