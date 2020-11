ATP Finals: Alexander Zverev gegen Novak Djokovic im LIVETICKER

In seinem letzten Gruppenspiel bei den ATP Finals in London muss Alexander Zverev gegen Novak Djokovic ran. Der Deutsche muss gewinnen, sonst ist die Saison für ihn vorzeitig beendet. SPORT1 begleitet die Partie im LIVETICKER .

+++ Djokovic - Zverev 4:1 +++

+++ Djokovic - Zverev 3:1 +++

Endlich! Zverev verkürzt auf 1:3, er gewinnt sein Aufschlagsspiel zu null und bekommt allmählich etwas Sicherheit in sein Spiel.

+++ Djokovic - Zverev 3:0 +++

+++ Djokovic - Zverev 2:0 +++

+++ Djokovic - Zverev 1:0 +++

+++ Sieger im Halbfinale +++

+++ Wie ist die bisherige Bilanz? +++

Fünf Mal trafen beide Spieler bislang aufeinander, Zverev gelangen dabei zwei Siege. "Ich habe gegen Novak noch nie ein enges Match gehabt. Deswegen ist der Start wichtig, du musst mit sehr viel Druck anfangen", so der Deutsche. Mal sehen, ob ihm das gleich gelingt.

+++ Djokovic auch nicht in Form +++

+++ Motivation bei Zverev hoch +++

Am Donnerstag schuftete Zverev mit Coach David Ferrer an seiner Form. "Ich spiele immer noch nicht mein bestes Tennis. Aber das muss ich bis Freitag schaffen, weil ich sonst gegen Novak keine Chance habe", erklärte der 23-Jährige bereits nach dem knappen Sieg gegen Schwartzman. Vielleicht helfen Zverev ja die guten Erinnerungen. Vor zwei Jahren feierte er mit dem Finalsieg gegen Djokovic an gleicher Stelle den bislang größten Triumph seiner Karriere.