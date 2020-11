Bayern-Stars gedemütigt: Jetzt muss Werder büßen - Kolumne von Alex Steudel

Für Werder Bremen könnte das Gastspiel beim FC Bayern München ein bitteres Ende nehmen. Warum? Das erklärt Alex Steudel in seiner Kolumne.

Die Mannschaft von Florian Kohfeldt tut mir besonders leid. Samstag muss sie beim FC Bayern ( Bundesliga: FC Bayern - Werder Bremen, Samstag 15.30 Uhr im LIVETICKER ) spielen, was Schlimmeres gibt es in dieser Situation nicht.

Bayern-Nationalspieler werden Spiel ihres Lebens machen

Ein paar Bayern-Profis sind gereizt. Gedemütigt vom 0:6 mit der Nationalelf. Sie sinnen auf Wiedergutmachung und werden das Spiel ihres Lebens machen. Man muss sich die Bremer Lage in etwa so vorstellen: Da hat jemand Nasenbluten und springt in ein Becken, um mit dem Weißen Hai zu spielen.