Christian Pulisic kann dem FC Chelsea nicht helfen

Denn der Offensivspieler kommt beim FC Chelsea einfach nicht in Tritt. Seit dem FA-Cup-Finale am 1. August gegen den FC Arsenal wird Pulisic durch Oberschenkelprobleme ausgebremst.

Doch beim Aufwärmen für das Premier-League-Spiel gegen den FC Burnley am 31. Oktober verschärften sich die Probleme wieder – und Pulisic ist seitdem außer Gefecht gesetzt.

Lampard sucht bei Pulisic nach der Lösung

Der US-Amerikaner wird auch beim Duell mit Newcastle United in der englischen Liga am Samstag fehlen.

"Bei Christian suchen wir immer noch (nach der Antwort, Anm. d. Red.)", sagte Lampard auf der Pressekonferenz am Donnerstag: "Er befindet sich in einer Situation, in der er eine problematische Verletzung hatte, und ich denke, das ist normal."