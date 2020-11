Zlatan Ibrahimovic schenkt Teamkollegen von AC Mailand PS5

Am 19. November kam die neue Playstation 5 raus – und Ibrahimovic schlug offenbar gleich mehrfach zu.

Auch viele Fans reagierten auf die Aktion. Viele Anhänger feierten Ibrahimovic als "Zanta Claus", ein User vermutete aber, dass Ibrahimovic die PS5 nur verschenkt habe, um seine Kollegen auch an der Konsole zu schlagen.

Ibrahimovic hat in fünf Partien in der Serie A bereits acht Treffer erzielt. Milan steht nach sieben Spieltagen an der Tabellenspitze.