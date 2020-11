Ciro Immobile bei Lazio Rom nach Corona-Wirbel zurück im Training

Nächstes Kapitel in der unendlich anmutenden Geschichte um Corona-Testergebnisse von Ciro Immobile. Der Ex-Dortmunder steht bei Lazio Rom kurz vor dem Comeback.

Noch am Mittwoch wurde Ciro Immobile zum dritten Mal binnen 23 Tagen positiv auf das Coronavirus getestet. Am Donnerstag folgte dann die nächste überraschende Wende in der Affäre um unterschiedliche Testergebnisse.