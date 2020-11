British-Open-Siegerin Popov führt nach Glanzrunde

British-Open-Gewinnerin Sophia Popov hat beim US-Turnier in Belleair/Florida mit einer Glanzrunde die Führung zum Auftakt übernommen.

Köln (SID) - British-Open-Gewinnerin Sophia Popov (St. Leon-Rot) hat beim US-Turnier der Golferinnen in Belleair/Florida mit einer Glanzrunde die Führung zum Auftakt übernommen. Die erste deutsche Majorsiegerin spielte auf dem Par-70-Platz eine 64 und lag damit zwei Schläge vor der zweitplatzierten Südafrikanerin Ashleigh Buhai (66).

Popov, die im August im schottischen Troon bei der British Open ihren größten Karriereerfolg gefeiert hatte, spielte auf den Löchern 5 bis 9 fünf Birdies in Folge und verteidigte ihre Führung bis zum Rundenende. "Ich spiele mittlerweile mit einem anderen Selbstbewusstsein", sagte Popov, "ich wusste früher schon, dass ich die Schläge in mir habe. Aber ich habe mich noch nie so mental befreit gefühlt wie jetzt."