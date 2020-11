Ski Alpin: Mikaela Shiffrin freut sich nach Tod des Vaters auf Weltcup

"Ich bin dankbar, hier zu sein. Ich freue mich darauf, wieder ans Starttor zu gehen und Ski zu fahren", sagte Shiffrin vor dem alpinen Weltcup im finnischen Levi am kommenden Wochenende. Nach dem tragischen Unfalltod ihres Vaters zu Jahresbeginn hatte Shiffrin die vergangene Saison zunächst unterbrochen, eine Rückkehr scheiterte danach an der Corona-Pandemie.

Darüber habe sie keinen Ärger empfunden, aber: "Ich bin verärgert darüber, dass mein Vater gestorben ist. Ich fühle mich an vielen Tagen so allein, aber ich bin dankbar, meine Mutter so oft um mich herum zu haben", sagte die US-Amerikanerin.