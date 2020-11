Krawietz/Mies: Urlaub nach der Enttäuschung in London

London (SID) - Nach ihrem Vorrundenaus bei den ATP Finals steht für die zweimaligen French-Open-Sieger Kevin Krawietz und Andreas Mies etwas Erholung an. "Ich gehe erstmal zwei Wochen in den Urlaub", sagte Krawietz, gleiches gilt für Mies. "Ich habe optimistisch für Dienstag gebucht, weil ich guter Dinge war, dass wir bis Sonntag hierbleiben", sagte der Kölner. Am Sonntag steigt das Finale in London - ohne die "Kramies".