Darts: Clemens verpasst Achtelfinale beim Grand Slam

Köln (SID) - Deutschlands Topspieler Gabriel Clemens (Saarwellingen) hat das Achtelfinale beim Grand Slam of Darts in Coventry verpasst. Der 37-Jährige verlor sein abschließendes Gruppenspiel gegen den Engländer Adam Hunt trotz 2:0-Führung überraschend mit 2:5 und verpasste einen der beiden ersten Plätze in der Gruppe A.