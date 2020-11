Joshua Kimmich: Wie sehr der Bayern-Star der Nationalmannschaft fehlte

Wie Joshua Kimmich das 0:6-Debakel der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien erlebt hat, ist nicht überliefert. Gut möglich aber, dass der verletzte Führungsspieler zuhause auf der Couch zornig in ein Kissen gebissen hat. Oder vor Wut die Fernbedienung in den TV geschmissen.

"Ich glaube, wenn Kimmich auf dem Platz gewesen wäre, hätte er einen gewürgt wie Oliver Kahn früher den Andi Herzog mal an den Hals gepackt hat", sagte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus in einer Analyse auf seinem eigenen YouTube-Kanal. "Nicht, dass er gleich handgreiflich wird, aber die Atmosphäre, die Kimmich mitbringt, die kann sich auf die Mannschaft übertragen!"

Kimmich unverzichtbar bei Nationalmannschaft und FC Bayern

Effenberg: Kimmich der wahre Leader - nicht Kroos

Erfolg und Misserfolg des DFB-Teams scheinen in einem gewissen Maße auch an Kimmich zu hängen. In den letzten Jahren ist der Mittelfeldspieler, immerhin auch erst 25 Jahre jung, zum absoluten Führungsspieler gereift. "Es ist schon außergewöhnlich, welche Mentalität er auf den Platz bringt", sagte Löw einmal.

Ehrgeiz und Siegeswille imponieren BVB-Boss Watzke

"Wer mir über die letzten Jahre bei Bayern sehr gut gefällt, ist Joshua Kimmich", sagte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke kürzlich erst der Sport Bild : "Der nervt mich zwar immer, weil er so gut ist und auch gegen uns trifft. Aber so wie er das macht, das ist schon krass, und eine wahnsinnige Entwicklung."

Kimmich mit Schlüsselrolle nach WM-Debakel

Der flexibel einsetzbare, defensive Mittelfeldspieler ist gewiss einer, der den Finger in die Wunde legt. Nach dem WM-Aus in Russland 2018 war er es, der Missstände intern schonungslos ansprach. "Er hat seinen Mund aufgemacht, auch wenn er noch nicht so lange dabei ist", sagte DFB-Manager Oliver Bierhoff in einer ZDF-Doku über Kimmich.