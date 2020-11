Handball-WM: Klub-Bosse von THW Kiel und Wetzlar für Verschiebung

In der seit Wochen schwelenden WM-Debatte gehen nun die Klubs in die Offensive und bringen eine Verschiebung des Turniers ins Spiel.

Die Vorlage des Liga-Kollegen aus Wetzlar nahm Viktor Szilagyi dankend an.

"Wir als THW Kiel würden eine WM-Verschiebung begrüßen. Die weltweite Situation lässt ein solches Turnier momentan einfach nicht zu", sagte der Geschäftsführer des Rekordmeisters dem SID und sorgte damit in der seit Wochen schwelenden Debatte um die Austragung der Handball-WM für Aufsehen.

Zuvor hatte sich Björn Seipp, Geschäftsführer der HSG Wetzlar, via Klubmitteilung gegen eine Austragung des Turniers im Januar ausgesprochen und eine Verlegung ins Spiel gebracht.

Anstatt die WM in Ägypten abzusagen, solle man "Überlegungen weiter forcieren, die WM und alle nachfolgenden internationalen Turniere um ein Jahr zu verschieben", sagte Seipp: "Dann wäre eventuell ein Impfstoff da, der hoffentlich vieles einfacher und sicherer macht."

Klub-Bosse für WM-Verschiebung

Mit seinen Einlassungen traf Seipp ganz offensichtlich den Nerv einiger Bundesliga-Kollegen. Zwar hält Melsungens Geschäftsführer Axel Geerken eine von Seipp ebenfalls genannte Verschiebung in den Juni aufgrund der langen Bundesliga-Saison und der Olympischen Spiele "nicht für möglich".

Szilagyi verwies in seiner Argumentation auf die aktuelle Coronalage: "Es ist momentan nicht vorherzusehen, was im Januar sein wird. Aber wenn man sieht, dass es in allen Bereichen gerade darum geht, die sozialen Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren, dann passt eine WM mit 32 Teams, noch dazu außerhalb Europas, nicht dazu."