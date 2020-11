Judo: Stoll und Menz gewinnen zum EM-Auftakt Bronze

Köln (SID) - Theresa Stoll (Großhadern) und Katharina Menz (Backnang) haben bei der EM in Prag mit ihren Bronzemedaillen für einen starken Auftakt der deutschen Judokas gesorgt. Die zweimalige Vize-Europameisterin Stoll (24) zog in der Klasse bis 57 Kilogramm über die Hoffnungsrunde in den Kampf um Platz drei ein und besiegte dort die Serbin Marica Perisic. Die 30-jährige Menz setzte sich in der Klasse bis 48 Kilogramm ebenfalls in der Hoffnungsrunde durch und gewann das Bronze-Duell gegen die Spanierin Laura Martinez Abelenda.