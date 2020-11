Nationalmannschaft: Löw bleibt, wer muss um sein EM-Ticket zittern?

Löw am Pranger! Das DFB-Debakel und seine Folgen

Das Spanien-Debakel rund 200 Tage vor der EM wirft in der Nationalmannschaft viele Fragen auf. SPORT1 sagt, wer um seinen Platz im Löw-Kader zittern muss.

208 Tage hat die deutsche Nationalmannschaft nur noch, um sich zu finden. Dann geht es mit dem Auftaktspiel gegen Weltmeister Frankreich (15. Juni) in das EM-Turnier 2021. Die weiteren Gegner: Europameister Portugal und Ungarn.

Das 0:6-Debakel von Sevilla macht allerdings wenig Hoffnung, dass das DFB-Team diese Hammer-Gruppe überstehen wird. Der desaströse Auftritt in Spanien hat schonungslos gezeigt, dass die Löw-Truppe aktuell weit davon entfernt ist, ein Titelkandidat zu sein.

Der arg in die Kritik geratene Bundestrainer darf trotzdem weitermachen - und an seinem EM-Kader basteln.

Zwölf Stammspieler bei Löw sicher

Sicher dabei sein dürften außerdem die beiden Leipzig-Asse Lukas Klostermann und Marcel Halstenberg sowie Thilo Kehrer, Julian Draxler, Antonio Rüdiger und Emre Can. Letzterer gilt weiterhin als sicherer Kandidat, zumal er problemlos in einem Dreierketten-System innen spielen kann.

Waldschmidt und Neuhaus punkten

Waldschmidt hat bei Neu-Klub Benfica Lissabon voll eingeschlagen (fünf Tore, drei Assists in zehn Spielen), schoss das DFB-Team im Test gegen Tschechien zum 1:0-Sieg und hat demnach als Offensiv-Backup gute Karte.

Neuhaus hat seine Top-Leistungen bei Gladbach zuletzt auch in der Nationalmannschaft untermauert. Löw schwärmte: "Florian hat uns Trainer überzeugt. Ihm gehört die Zukunft."

Hoffnung für Gosens und Koch

Brandt muss sich strecken - dickes Fragezeichen bei Reus

Immer fraglicher zudem, ob es für Julian Brandt reichen wird. Der Dortmund-Star muss sich gewaltig strecken, um im Sommer wirklich dabei zu sein. Löw warnte: "An der Konstanz muss er arbeiten. Er ist ein bisschen schwankend in den Leistungen und muss die nächste Hürde überspringen."

Ein dickes Fragezeichen steht weiterhin hinter Marco Reus. Der BVB-Kapitän war lange verletzt, machte sein letztes Länderspiel vor über einem Jahr. Im Klub kommt er aktuell immer besser in Tritt. "Marco braucht Stabilität und Durchhaltevermögen", betonte Löw: "Wir hoffen, dass er in dieser Saison in einen guten Rhythmus kommt und verletzungsfrei bleibt."