Callum Hudson-Odoi macht Bayern-Talent Jamal Musiala England schmackhaft

Jamal Musiala: So plant Flick mit Bayerns Supertalent

Callum Hudson-Odoi macht sich für einen Verbleib von FC-Bayern-Talent Jamal Musiala in der englischen Nationalmannschaft stark.

Hudson-Odoi wirbt für England-Verbleib von Musiala

Hudson-Odoi weiß jedoch auch, dass die Entscheidung letztlich bei Musiala liegt. "Ich sagte ihm: 'Ich kann nicht für dich auswählen, aber es wäre schön, wenn du bei England bleiben würdest.' Hoffentlich schafft er es so schnell wie möglich zu den Herren."

Hintergrund: Der in Stuttgart geborene Musiala ist im Alter von sieben Jahren mit seiner Familie nach England ausgewandert und hat sowohl die deutsche als auch die englische Staatsbürgerschaft. Der 17-Jährige könnte auch für Nigeria auflaufen - das Heimatland seines Vaters.

Musiala zog England dem DFB vor

Bitter für den DFB: Nach SPORT1 -Informationen hat sich vor allem U21-Trainer Stefan Kuntz um das in Fulda aufgewachsene Supertalent bemüht. Vorerst allerdings ohne Erfolg.

"Wir haben uns, auch aufgrund seiner DFB-Vergangenheit, natürlich mit Jamal Musiala beschäftigt und ihm eine Perspektive beim DFB aufgezeigt. Allerdings hat er uns klar signalisiert, dass er seine Zukunft momentan in den englischen Nationalmannschaften sieht. Diese Meinung akzeptieren wir und wünschen ihm alles Gute für seinen sportlichen Weg", bestätigt DFB-Nachwuchs-Cheftrainer Meikel Schönweitz im Gespräch mit SPORT1 .

Nach SPORT1-Informationen hat Musiala noch keine endgültige Entscheidung getroffen, für welches Land er zukünftig dauerhaft auflaufen will. Musiala will sich in den kommenden sechs Monaten final entscheiden.