FIFA21: TOTW #8 mit Leon Goretzka

Leon Goretzka ist dieses Mal der einzige deutsche Spieler im TOTW #8 © EA Sports

Letzte Woche kam mit dem Team of the Week #7 eines der Spezial-Teams raus, bei dem bis auf wenige Ausnahmen, wenig spielbares dabei war. Ob sich das bei TOTW #8 ändert?

Seit gestern Abend um 19:00 Uhr ist das neue Team of the Week für FIFA21's Ultimate Team Modus verfügbar. TOTW #8 bringt auf den ersten Blick ein paar brauchbarere Informs in das Spiel, als es noch vor einer Woche TOTW #7 getan hat. Während sich so beim letzten Mal eigentlich nur Lionel Messi und mit Abstrichen vielleicht auch Manchester Uniteds Bruno Fernandes zur Implementierung in das eigene Team angeboten haben, könnte TOTW #8 ein paar mehr Optionen bieten. Leon Goretzka ist sicherlich eine davon.

Goretzka einziger Deutscher

Der 25-jährige überzeugt mit einem soliden Grundwert von 86. Seinen für einen Mittelfeldspieler sehr gut ausgeprägten Zug zum gegnerischen Tor unterstreicht sein Schusswert von 80 Punkten. Mit einer guten Physis und Ballsicherheit wird sich der ein oder andere Spieler sicherlich freuen, die Inform-Karte des Bayern-Spieler sein Eigentum nennen zu dürfen.

Neben dem Deutschen stechen noch zwei weitere Spieler aus dem 23-Mann-Kader heraus. Zum einen N'Golo Kanté mit einer 89er-Wertung, zum anderen Liverpools Sadio Mané, der mit 91 Gesamtpunkten die beste Wertung des TOTW #8 inne hat. Auch Borussia Mönchengladbachs Torwart Yann Sommer sollte an dieser Stelle mit einer 87er-Wertung zumindest noch erwähnt werden.

Das Team of the Week #8 in der Übersicht

Startelf

TW: Yann Sommer (87), Borussia Mönchengladbach

IV: Jason Denayer (82), Olympique Lyon

RV: Denzel Dumfries (82), PSV Eindhoven

LV: Mario Rui (82), SSC Neapel

ZDM: N’golo Kanté (89), FC Chelsea

ZM: Leon Goretzka (86), FC Bayern

ZM: Arturo Vidal (85), Inter Mailand

RM: Achraf Hakimi (85) Inter Mailand

LF: Sadio Mané (91), FC Liverpool

LF: Lorenzo Insigne (86), SSC Neapel

RF: Riyad Mahrez (86), Manchester City

Bank & Reserve

TW: David Marshall (79), Derby County

RV: Vladimir Coufal (82), West Ham United

ZM: Juraj Kucka (81), Parma Calcio

ZOM: Andre Ayew (81), Swansea City

ZM: Dominik Szoboszlai (81), RB Salzburg

ST: Alex Teixeira (82), Jiangsu Suning