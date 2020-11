BVB droht höherer Verlust: Mehr als 75 Millionen Euro möglich

Auf einen Zeitpunkt, wann wieder Zuschauer in den Stadien möglich sind, wollte Watzke sich nicht festlegen. "Es geht nichts ohne Impfstoff. Sollte die rechtliche Möglichkeit bestehen, werden wir sie beim BVB in kürzester Zeit umsetzen", sagte Watzke, der an eine positive Zukunft glaubt: "Der BVB wird zu einer Stärke finden, die noch größer sein wird als vor Corona. Borussia Dortmund hat eine tolle Zukunft vor sich, wenn wir in den kommenden Monaten Geduld haben. Vielleicht hat der BVB die besten Jahre noch vor sich."