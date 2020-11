Bielefeld: Keine Neuzugänge im Winter - Gehaltsverzicht ein Thema

Arminia Bielefeld will sich trotz des missglückten Saisonstarts in der Fußball-Bundesliga nicht auf dem Transfermarkt umschauen.

Bielefeld (SID) - Arminia Bielefeld will sich trotz des missglückten Saisonstarts in der Fußball-Bundesliga nicht auf dem Transfermarkt umschauen. "Ich kann die Diskussion ja jetzt schon beenden: Wenn sich kein Spieler langfristig verletzt, werden wir keine Neuzugänge begrüßen", sagte Sport-Geschäftsführer Samir Arabi am Donnerstag.