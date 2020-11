Handball: Wetzlars Geschäftsführer Seipp schlägt WM-Verlegung vor

Hamburg (SID) - Björn Seipp, Geschäftsführer der HSG Wetzlar, hat sich aufgrund der Corona-Pandemie gegen die Austragung der Handball-WM im Januar 2021 ausgesprochen und eine Verlegung des Turniers ins Spiel gebracht. Anstatt die WM in Ägypten abzusagen solle man "Überlegungen weiter forcieren, die WM und alle nachfolgenden internationalen Turniere um ein Jahr zu verschieben. Oder wenigstens das anstehende Turnier von Januar in den Juni zu verlegen", sagte Seipp in einem Interview mit Klubmedien: "Dann wäre eventuell ein Impfstoff da, der hoffentlich vieles einfacher und sicherer macht."