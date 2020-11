Basketball: Bonn und Saibou einigen sich außergerichtlich

Die Telekom Baskets Bonn und der in Ungnade gefallene Nationalspieler Joshiko Saibou haben ihren Rechtsstreit außergerichtlich geklärt.

Bonn (SID) - Basketball-Bundesligist Telekom Baskets Bonn und der in Ungnade gefallene Nationalspieler Joshiko Saibou haben in ihrem Rechtsstreit außergerichtlich zusammengefunden. "Die Parteien einigten sich im Rahmen eines Vergleichs und vereinbarten Stillschweigen über den Inhalt", teilte der Verein am Donnerstag auf seiner Homepage mit. Damit wird es keinen weiteren Gerichtstermin geben.