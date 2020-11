BVB-Hauptversammlung: Aktionär fordert Reus-Verkauf und Favre-Trennung

Nachdem diverse Negativ-Zahlen vorgestellt worden waren, fragte ein Aktionär Dortmunds Geschäftsführer Watzke: "Wann wird Marco Reus endlich verkauft? Er ist ständig verletzt und in den meisten Spielen abgetaucht. In all den Jahren beim BVB hat er nicht viel gerissen. Lieber würde ich einen Reus verkaufen statt Sancho oder Haaland."