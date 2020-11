Gladbach: Ohne Plea gegen Augsburg - Zakaria vor Comeback

Zakaria werde "auf der Bank sitzen und natürlich auch eine Option sein", kündigte Rose an. Der Coach mahnte aber Geduld an: "Er fühlt sich gut und ist schmerzfrei. Wir werden versuchen, ihn in den nächsten Wochen wieder heranzuführen. Aber natürlich braucht er immer noch Zeit." Der 23-Jährige hatte sich Anfang März am Knie verletzt und war daraufhin operiert worden.