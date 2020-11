Quote 160:10 - Werder-Sieg beim FC Bayern für Wetter lukrativ

Werder Bremen ist gegen Bayern München der klare Außenseiter bei den Buchmachern. Die Quote für einen Werder-Sieg liegt bei 160:10.

Hamburg (SID) - Nach 22 Pflichtspielniederlagen in Serie mit einem Torverhältnis von 14:75 gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München ist Werder Bremen im Gastspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Bundesliga-Tabellenführer auf dem Wettmarkt krasser Außenseiter. Wer beim Anbieter bwin zehn Euro auf den ersten Sieg der Hanseaten seit zwölf Jahren in der Allianz-Arena setzt, erhält 160 Euro zurück.