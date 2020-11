RB-Trainer Nagelsmann kritisiert Umgang mit der Nationalmannschaft

Am vergangenen Dienstag, als das Team von Bundestrainer Joachim Löw in der Nations League in Spanien 0:6 unter die Räder gekommen war, habe auch Nagelsmann "natürlich schon ein bisschen gelitten". Neben sportlichen Ursachen sieht der RB-Coach Gründe für eine derartige Niederlage auch in der öffentlichen Darstellung der Mannschaft und dem Druck auf die Spieler. "Du wirst tendenziell eher nur schlecht geschrieben, Jogi wird nur schlecht geschrieben und der Tatort hat mehr Einschaltquote als die Nationalmannschaft", sagte er.