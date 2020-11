Borussia Dortmund: Hans-Joachim Watzke auf der Jahreshauptversammlung

Der BVB hat auf der ordentlichen Jahreshauptversammlung, die am heutigen Donnerstag aufgrund der Corona-Pandemie erstmals digital stattgefunden hat, die neuen Negativ-Zahlen vorgestellt.

Watzke will Bayern-Vormacht brechen

"Gerade die großen Klubs", sagte Watzke, "sind in dieser Phase stärker bedroht als die kleineren Klubs. Uns trifft die Krise am heftigsten. Jedes Geisterspiel kostet uns vier Millionen Euro."

Die Vormachtstellung der Bayern, die im Sommer zum achten Mal in Folge Deutscher Meister wurden, wolle man brechen. "Wenn, dann muss Borussia Dortmund diese [Vormachtstellung] brechen", sagte der 61-Jährige. "Wir sind bestrebt, das zu schaffen. Die Bayern haben die beste Mannschaft der Welt. Trotzdem sind wir ihnen immer nähergekommen. Man hatte zuletzt nicht das Gefühl, dass zwei verschiedene Welten aufeinandertreffen. Daran müssen wir weiter arbeiten."

Den Dortmundern seien dabei aber auch, führte Watzke weiter aus, "wirtschaftliche Grenzen" gesetzt. "Wir haben – mit sehr großem Abstand zum FC Bayern – den zweiteuersten Kader in Deutschland. Die Bayern geben aber fast den doppelten Betrag für ihren Kader aus. Wir werden nichts machen, was uns in ähnliche Situationen wie vor 15 Jahren bringt."