Verkauft der Hamburger SV weitere Anteile?

Sportvorstand Jonas Boldt regt eine offene Diskussion über weitere Anteilsverkäufe des Zweitliga-Tabellenführers an - ein heikles Thema.

Nach dem zehnten Millionen-Minus in Serie wünscht sich Sportvorstand Jonas Boldt vom Zweitliga-Tabellenführer Hamburger SV eine offene Diskussion über weitere Anteilsverkäufe an der Fußball AG der Hanseaten. "Wenn wir perspektivisch erfolgreich sein wollen, müssen wir uns aber irgendwann Gedanken machen, was für Chancen weitere Anteilsverkäufe mit sich bringen könnten", sagte Boldt dem Hamburger Abendblatt.