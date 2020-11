Anzeige

Wrestling: AEW-Champion Jon Moxley lässt Bombe platze Unerwartete News von Jon Moxley

AEW Champion Jon Moxley wird unter den Augen von Kenny Omega untersucht © AEW

M. Hinselmann

AEW-Champion Jon Moxley verrät bei AEW Dynamite private Details.

Bei AEW Dynamite Ausgabe am 2. Dezember kommt es zum Traummatch um den AEW World Titel zwischen Jon Moxley und Kenny Omega.

In dieser Woche sollten dafür die Verträge unterschrieben werden.

Jon Moxley kann Vaterschaftsfreuden nicht genießen

In Vorbereitung auf die Vertragsunterzeichnung für das Titelmatch in zwei Wochen hielt AEW World Champion Jon Moxley Backstage eine Promo. Er meinte, dass sein Vater der Grund sei, weshalb er den Titel so lange halten konnte. Sein Vater sei hart und angsteinflößend gewesen.

Doch er hat ihm gelehrt, dass er der "good guy" (der gute Junge) sei. So konnte er alle Herausforderungen bewältigen. Gegner mit unterschiedlichen Eigenschaften besiegen und Titel auf zwei Kontinenten halten (er ist ebenfalls United States Champion in der japanischen Wrestling Liga NJPW). Bei der später stattfindenden Vertragsunterschrift für das Titelmatch gegen Kenny Omega werde er, der "good guy" ihm ins Gesicht sagen, dass er der beste Wrestler der Welt sei, denn er sei Jon Moxley und das werde sich nie ändern.

Moxley konnte seine Bestrebungen allerdings nicht umsetzen. Kenny Omega wartete im Ring vergebens auf den Titelträger. Es wurde daraufhin gezeigt, dass Moxley mit blutiger Nase ausgeknockt im Backstage Bereich lag. Enttäuscht davon unterschieb Omega den Vertrag für das Titelmatch am 2.Dezember und verabschiedete sich.

In einem Nebensatz ließ Moxley eine bisher unbekannte Bombe platze. Er verriet, dass seine Ehefrau Renee Paquette – bekannt als Renee Young in der WWE – schwanger sei.

Weitere Highlights:

- In mehreren Segmenten wurde die Reise des um Wardlow und MJF erweiterten Inner Circles nach Las Vegas beleuchtet. Spannungen in der Gruppierung wurden dabei verdeutlicht. Während Ortiz und Sammy Guevara ihrer Abneigung gegen MJF verdeutlichten, probierten sich Wardlow und Jake Hager gegenseitig zu übertrumpfen und Chris Jericho und MJF ihre Machtposition zu zementieren. Die Nacht endete mit viel Alkohol und dadurch entstandene Liebesbekundungen.

In einem skurrilen Segment am nächsten Morgen wurde deutlich, dass die Spannungen allerdings weiterhin bestehen.

- In Pacs erstem Match in AEW seit circa acht Monaten konnte er The Blade besiegen. Nach dem Match wurde er allerdings direkt von Blades Partner Butcher und Eddie Kingston niedergeschlagen. Auch die Hilfe von Rey Fenix war nicht genug. Als Reys Bruder Pentagon El Zero hinzukam, hatte es den Anschein, als ob dieser, Kingston unterstütze. Er vertrieb dann jedoch die Angreifer und reformierte somit das Death Triangle Stable.

-In einem NWA Women’s Titel Rematch versuchte Thunder Rosa den Gürtel von Serena Deeb zurückgewinnen. Während des Matches wurde sie allerdings von Britt Baker attackiert und verlor schlussendlich das Match. Als Rosa Baker nach dem Match entdeckte, kam es zu einer Schlägerei, die von mehreren Referees aufgelöst werden musste.

-Im Main Event konnten Ricky Starks und Brian Cage Cody Rhodes und Darby Allin besiegen. Nach dem erfolgreichen Pin attackierte Team Taz die Unterlegenen weiter. Als Will Hobbs mit einem Stuhl die Bühne betrat, verließen die Bösewichte den Ring. Taz wochenlanges Bestreben Hobbs zu rekrutierten zahlten sich aus. Hobbs wandte sich gegen Cody und feierte mit seinen neuen Verbündeten, als die Show endete.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 18.11.2020:

The Young Bucks besiegten Top Flight

Orange Cassidy besiegte Kip Sabian