Anzeige

Sahin, Wirtz, Tanko und Co.: Die zehn jüngsten Bundesliga-Profis Sahin, Wirtz, Tanko und Co.: Die zehn jüngsten Bundesliga-Profis

Nuri Sahin führt die Liste vorerst noch an © 2020 Sport-Informations-Dienst, Köln

SID

Mit Youssoufa Moukoko steht der nächste Hochbegabte aus der Talentschmiede von Borussia Dortmund vor seinem Bundesliga-Debüt.

Hamburg (SID) - Mit Youssoufa Moukoko steht der nächste Hochbegabte aus der Talentschmiede von Borussia Dortmund vor seinem Bundesliga-Debüt. Der Angreifer dürfte Nuri Sahin als jüngsten Spieler der Geschichte ablösen.

Platz 1: Nuri SAHIN. Exakt 16 Jahre, 11 Monate und 1 Tag war der Mittelfeldspieler alt, als er am 6. August 2005 erstmals für Borussia Dortmund in der Bundesliga auflief. Nach vielen Jahren beim BVB und Stopps bei Real Madrid und Liverpool spielt Sahin inzwischen, gut 15 Jahre später, für Antalyaspor in der Türkei.

Anzeige

Platz 2: Yann Aurel BISSECK stand am 26. November 2017 im Alter von nur 16 Jahren, 11 Monaten und 28 Tagen bei seinem Profidebüt sogar in der Startelf des 1. FC Köln. Danach folgten allerdings bislang nur zwei weitere Kurzeinsätze in der Bundesliga, derzeit ist der Innenverteidiger an Vitoria Guimaraes (Portugal) ausgeliehen.

Platz 3: Florian WIRTZ stammt ebenfalls aus der Talentschmiede des 1. FC Köln, debütierte jedoch für Bayer Leverkusen mit gerade einmal 17 Jahren und 15 Tagen. Die Kölner hatten nach eigenen Angaben "alles versucht", um das Toptalent zu halten, doch Wirtz entschied sich im vergangenen Winter für den Wechsel zum rheinischen Rivalen.

Platz 4: Fast drei Jahrzehnte lang war Eintracht Braunschweigs Jürgen FRIEDL der jüngste Profi der Bundesliga-Geschichte. Am 20. März 1976 stand Friedl mit 17 Jahren und 26 Tagen erstmals zwischen den Pfosten des BTSV.

Platz 5: Ibrahim TANKO galt am 24. September 1994 bei seinem ersten Bundesliga-Einsatz mit 17 Jahren und 61 Tagen als Versprechen für die Zukunft von Borussia Dortmund, der ganz große Durchbruch blieb allerdings aus.

Platz 6: Giovanni REYNA von Borussia Dortmund debütierte am 18. Januar 2020 in der Bundesliga mit exakt 17 Jahren und 66 Tagen. Das Potenzial des US-Boys ist riesig, mittlerweile gehört der Mittelfeldspieler fast zu den Etablierten beim BVB.

Platz 7: Mit Jude BELLINGHAM debütierte im September ein neues BVB-Juwel im Alter von 17 Jahren, zwei Monaten und 21 Tagen. Die Dienste des Engländers waren den Dortmundern im Sommer rund 23 Millionen Euro wert.

Platz 8: Josha VAGNOMAN war bei seinem Debüt für den Hamburger SV am 10. März 2018 gerade einmal 17 Jahre, 2 Monate und 27 Tage alt. Ein Jahr später erhielt er die renommierte Fritz-Walter Medaille in Silber und gilt als großer Hoffnungsträger an der Elbe.

Platz 9: Simon ASTA debütierte für den FC Augsburg am 12. Mai 2018. Seine Premiere gegen den SC Freiburg bestritt der Rechtsverteidiger mit 17 Jahren, 3 Monaten und 17 Tagen.

Anzeige