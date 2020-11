Skiflug-WM: Planica will Fans im Auto erlauben

Den für Februar geplanten Olympia-Tests auf den neuen Schanzen in Peking droht derweil immer mehr die Absage, da Europäer in China derzeit für 14 Tage in Quarantäne müssen. Laut Pertile wird es am Freitag eine Entscheidung geben. Um vor den Winterspielen 2022 doch noch einen Wettkampf auf der Anlage durchzuführen, sei auch ein Wettbewerb im Sommer 2021 möglich.