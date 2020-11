Wrestling: Rückkehr von NXT-Stars um Finn Balor führt zu Chaos

Nachdem die Kings of NXT um Ex-NFL Star Pat McAfee WWE NXT in den letzten Wochen dominiert haben, erhielten sie diese Woche eine Abreibung.

Finn Balor lockt die Kings of NXT in eine Falle

McAfee erklärte Balor, dass die Kings of NXT in seiner Abwesenheit die Kontrolle übernommen hätten und seine Zeit abgelaufen sei. Balor antwortete lediglich, dass die Mäuse spielen könnten, wenn die Katzen weg seien. Nun seien die Katzen jedoch zurück. Die Arena wurde dunkel und die Musik der Undisputed Era ertönte.

Nach dem Ende der Show wurde der Main Event der zuvor verkündeten nächsten Großveranstaltung bekanntgegeben Am 6. Dezember wird es bei NXT Takeover: WarGames zu einem Match innerhalb der beiden Käfige zwischen der Undisputed Era und der Kings of NXT kommen.

Spektakuläres Titelmatch zwischen Io Shirai und Rhea Ripley

Kurz zuvor traf NXT Women’s Champion Io Shirai auf die Herausforderin Rhea Ripley. In einem spektakulären Schlagabtausch hatten beide Phasen, in denen sie die Gegnerin dominierten. Ripley bestach dabei durch ihre Poweraktionen, während Shirai immer wieder durch ihre Schnelligkeit Nadelstiche setzen konnte.

Als Ripley den Champion in ihren Aufgabegriff, den Prism Look, nahm, sah es kurzfristig so aus, als ob sie den Titel gewinnen könne. Shirai konnte sich jedoch befreien und die Herausforderin mit einer unglaublichen Kombination aus einem Sunset Flip und Powerbomb durch das Kommentatorenpult befördern. Der anschließende Moonsault reichte zur erfolgreichen Titelverteidigung. Nach dem Match umarmten sich beide Fanlieblinge und zollten sich gegenseitig Respekt.