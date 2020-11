NFL: Strengere Hygienemaßnahmen für alle 32 Teams

Köln (SID) - Die Football-Liga NFL hat ihren Teams strengere Auflagen im Kampf gegen die Corona-Pandemie gemacht. Ab Samstag müssen sich alle 32 Teams an das sogenannte "Intensiv-Protokoll" der Liga halten, das unter anderem eine Maskenpflicht in allen Bereichen des Trainingsgeländes beinhaltet. Zudem müssen alle Spieler, Trainer und sonstigen Mitarbeiter ständig Geräte zur Kontaktnachverfolgung bei sich tragen, um im Falle eines positiven Tests mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können.

Die Liga reagiert damit auf steigende Infektionszahlen in den USA, auch bei den Teams häuften sich zuletzt wieder die positiven Testergebnisse. Der Zeitplan der Saison ist eng, am 7. Februar 2021 soll der Super Bowl in Tampa steigen. "Die anstehenden Ferien, beginnend mit Thanksgiving in der kommenden Woche, bergen neue Risiken", schrieb NFL-Commissioner Roger Goodell in einem Memo an die Teams.