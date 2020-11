DFB-Debakel: Scholl sieht Löw nicht als Hauptschuldigen

Ex-Nationalspieler Mehmet Scholl sieht Bundestrainer Joachim Löw nach dem 0:6-Debakel in Spanien nicht als Hauptschuldigen der Misere.

Frankfurt/Main (SID) - Der frühere Fußball-Nationalspieler Mehmet Scholl sieht Bundestrainer Joachim Löw nach dem Debakel der deutschen Auswahl in Spanien (0:6) nicht als Hauptschuldigen der Misere. "Jogi Löw muss nun ausbaden, was seit Jahren in der Trainerausbildung und im Nachwuchs schiefläuft", sagte Scholl der Bild-Zeitung: "Ich wurde vor drei Jahren geteert und gefedert für meine Analyse. Es fehlt die Erziehung zum Erfolg. Wichtige Grundlagen hierfür werden nicht mehr geschult."