SID-Umfrage: Rote Karte für Löw und Bierhoff, Klopp und Flick hoch im Kurs

Köln (SID) - Die deutschen Fußball-Fans haben Bundestrainer Joachim Löw und Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff nach dem 0:6-Debakel in Sevilla gegen Spanien am vergangenen Dienstag die Rote gezeigt. In einer exklusiven und repräsentativen FanQ-Umfrage im Auftrag des Sport-Informations-Dienstes (SID) forderte die überwältigende Mehrheit die Rücktritte von Löw und Bierhoff.