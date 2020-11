Hamann: Sünden der Vergangenheit holen Löw und DFB ein

Köln (SID) - Die 0:6-Pleite der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ist nach Ansicht des früheren Vizeweltmeisters Dietmar Hamann der hohe Preis für Sünden der Vergangenheit gewesen. In seiner Sky-Kolumne deutete der TV-Experte außerdem eine mutmaßliche Überforderung von Bundestrainer Joachim Löw bei der Gestaltung des Umbruchs an und machte den Coach auch für den Ansehensverlust des Teams in der Öffentlichkeit verantwortlich.