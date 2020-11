Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 19. November

Nach langem Bangen und Warten will die Deutsche Eishockey Liga (DEL) am Mittag auf einer Pressekonferenz endlich offiziell ihren Saisonstart verkünden. Nachdem sich inzwischen 13 der 14 Klubs für eine Teilnahme entschieden haben, soll die 27. Spielzeit am 18. Dezember beginnen. Der Modus ist noch unklar. Einzig die Kölner Haie haben sich noch nicht entschieden, ob sie wegen der finanziellen Einbußen angesichts leerer Ränge teilnehmen werden.