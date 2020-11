MLB: Robinson Cano nach Doping-Vergehen für 162 Spiele gesperrt

Köln (SID) - Harte Strafe für einen Doping-Wiederholungstäter: Robinson Cano (38), Second Baseman der New York Mets in der Major League Baseball (MLB), ist mit Beginn der Saison 2021 für 162 Spiele gesperrt. Das gab die MLB am Mittwoch bekannt. Canos Gehalt wird in der Zeit nicht ausgezahlt, er verliert dadurch 24 Millionen Dollar (ca. 20 Mio. Euro).