MagentaSport Cup: Düsseldorfer EG verliert auch zweites Spiel

Entscheidung im Penaltyschießen

In Bremerhaven ging es am Mittwoch munter hin und her. Nachdem zunächst die Gastgeber geführt hatten, drehte Düsseldorf die Partie und schien dem ersten Sieg nah. Doch Nik Andersen rettete die Pinguins mit seinem Treffer in der Schlussminute in die Overtime. Die Entscheidung fiel letztlich im Penaltyschießen, Bremerhavens Ross Mauermann gelang dabei der einzige Treffer.