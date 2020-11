Volleyball, DVV-Pokal mit Schwerin und Stuttgart - Halbfinale im TV auf SPORT1

Das Team von Trainer Felix Koslowski kam in der heimischen Palmberg Arena gegen den Bundesliga-Rivalen Ladies in Black Aachen nach nur 76 Spielminuten zu einem souveränen 3:0 (25:18, 25:22, 25:18) und nahm damit erfolgreich Revanche für die bisher einzige Saison-Niederlage in der Liga beim 2:3 vor eine Woche.