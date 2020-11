Rekkles geht - FNATIC verkündet Abgang des League-of-Legends-Pros

Die Transferperiode der Superlative. Anders lässt sich das Wechselchaos in League of Legends nicht bezeichnen.

In allen großen Ligen wird fröhlich hin und her getauscht, krasse Überraschungen waren Mangelware - und dann kam Perkz.

Das Ende einer Ära

Nun, nach mehr als acht Jahren ununterbrochener Bot-Lane-Dominanz, muss FNATIC in Zukunft ohne den AD Carry planen. Via Twitter gab die Organisation bekannt, dass der Spieler in der kommenden Season nicht mehr für die Traditionsorganisation auflaufen wird. Stattdessen strebe dieser eine Neuausrichtung an.