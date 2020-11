Handball, Champions League: Flensburg-Handewitt verpasst Tabellenführung

Die SG Flensburg-Handewitt kommt in der Handball-Champions-League gegen Meschkow Brest nicht über ein Remis hinaus und muss um den Gruppensieg bangen.

Die SG Flensburg-Handewitt hat in der Handball-Champions-League die Tabellenführung in der Gruppe A verpasst. Das Team von Trainer Maik Machulla kam in eigener Halle gegen HC Meschkow Brest aus Belarus zu einem 29:29 (13:11) und bleibt mit neun Punkten Zweiter hinter dem polnischen Spitzenklub KC Kielce.