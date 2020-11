Nationalmannschaft: Löw-Umbau nur ein Scheinumbruch - Analyse

Vor 875 Tagen hat sich Deutschland blamabel aus der Vorrunde bei der WM in Russland verabschiedet.

63 Tage später stellten Joachim Löw und Oliver Bierhoff in der Allianz Arena ihre Analyse des WM-Debakels vor. In München leiteten sie den sagenumwobenen Umbruch ein.

Die wichtigsten selbsternannten Ziele klangen damals so:

An diesen Zielen wollten sich Löw und Bierhoff messen lassen. Zwei Jahre und drei Monate später muss man feststellen, dass vieles unerfüllt geblieben ist.

Das Problem: Es mangelt an echten Nachwuchs-Talenten! U21-Trainer Stefan Kuntz hat nicht umsonst Alarm geschlagen. Aus seinem Kader drängen sich allenfalls Baku, Florian Wirtz (17), Ismail Jakobs (21) und Dennis Geiger (22) auf.

Löw fehlt eine richtige Spielidee

Ja, er ist taktisch flexibler geworden, aber weiß Löw wirklich, was das richtige System für diese Mannschaft ist?

Monatelang beharrte er auf der Dreierkette, zuletzt war es dreimal die Viererkette. Mal verteidigt er Mann gegen Mann, dann wieder nicht. Flexibilität ist wichtig, aber der FC Bayern hat unter Hansi Flick eindrucksvoll gezeigt, dass man Spielern dieser Extraklasse ein System an die Hand geben muss, was sie perfektionieren können.

Leistungsprinzip zählt in der Nationalmannschaft nicht

Was sich Löw ankreiden lassen muss: Zu viele Spieler, denen er immer wieder das Vertrauen schenkt (Julian Brandt, Jonathan Tah, Rüdiger, Kroos, Gündogan) tauchen in entscheidenden Spielen ab oder liefern viel zu inkonstant gute Leistungen ab.

Sorgen um eine Nominierung muss sich niemand machen. Oder wie es Kroos bezeichnenderweise formulierte: Der Bundestrainer müsse ihn nicht mal mehr einladen, er reist einfach von selbst an. Klingt nicht nach Druck und Leistungsprinzip. Löw setzt keine Reize. Er belohnt unentwegt.

Löw war mit der Ausbootung von Müller, Hummels und Boateng bis heute rigoros. Am gleichaltrigen und dauerverletzten Marco Reus hält er aber fest. Löw wirkt mit diesen Entscheidungen unglaubwürdig.

Gemischte Meinung in der Mannschaft

Vorher teilt sich die Gruppe in aktiv und regenerativ arbeitende Spieler. Einspielen ist so kaum möglich. Dennoch gibt es Nationalspieler, die beklagen, im Vorfeld des Spanien-Spiels mit zu wenig taktischen Lösungen ausgestattet worden zu sein.

Dennoch muss sich der Weltmeister-Trainer fragen: Gehen die Spieler für ihn und Deutschland auch durchs Feuer? Warum sitzt Neuhaus, der in seinen Auftritten für Furore sorgte, gegen Spanien auf der Bank? Sollten sich die Spieler der Zukunft gerade in solchen Spielen nicht messen lassen dürfen? Stattdessen lassen ihn Kroos und Co. im Stich.