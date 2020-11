Eishockey: Olympia-Qualifikationsturnier der Frauen erneut verschoben

Köln (SID) - Die Qualifikationsturniere der Eishockey-Frauen für die Olympischen Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar 2022) sind zum zweiten Mal verschoben worden und sollen nun im November 2021 ausgespielt werden. Dies entschied der Weltverband IIHF am Mittwoch. Die Turniere waren bereits vom ursprünglichen Termin im Februar 2021 auf Ende August 2021 verlegt worden.

Das deutsche Team von Bundestrainer Christian Künast tritt in Füssen gegen Norwegen, Österreich und einen noch zu ermittelnden dritten Gegner an. Die deutschen Frauen waren zuletzt 2006 in Turin bei Olympia dabei. Zudem finden Qualifikationsturniere in Tschechien und Schweden statt.