Nations League: Norwegen mit Erling Haaland verliert am Grünen Tisch

Erling Haaland konnte mit Norwegen nicht in Rumänien antreten © Imago

Das wegen Norwegens Corona-Quarantäne ausgefallene Nations-League-Spiel der Skandinavier in Rumänien wird von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) als ein 3:0-Sieg für die Gastgeber gewertet. Das teilte der Verband am Mittwoch wenige Stunden vor den letzten Spielen der beiden Teams in der B1-Gruppe mit.